РИАМО - 2 сен. В Коломне 11 сентября состоится ежегодный благотворительный забег «Пульс добра», в котором примут участие около 200 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особыми потребностями более чем из 20 социальных учреждений России. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда социальных программ Подмосковья «Исток».

Организаторам забега является фонд «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации Коломны. В шестой раз фонд «Исток» объединит тысячи людей, которые смогут покорить поставленные дистанции и совершить доброе дело для тех, кому это важно. В России активно формируется культура благотворительных марафонов. «Пульс добра» уже стал ее частью.

Вместе с детьми на старт забега выйдут персонажи мультфильмов и сказок. После забега дети смогут принять участие в мастер-классах и создать собственный мультфильм.

Участники забега преодолеют дистанцию по историческому центру Коломны. Для взрослых и детей разминки проведут профессиональные тренеры и спортсмены. На территории Конькобежного центра будут работать сувенирные и спортивные магазины, игровой городок с батутами, аниматорами, лучным тиром и фудтраки.

Старт на дистанциях забега дадут дадут известные общественные деятели и спортсмены: президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов, российский саночник, многократный чемпион олимпийских игр Альберт Демченко, российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков.

Регистрационные взносы участников забега пойдут на строительство детской площадки Коломенского детского дома-интерната для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Спонсорами и партнерами забега стали компании Gunvor LLC, «Каширский региональный оператор», «Черноголовка».

Проект «Пульс добра»

Проект «Пульс добра» реализуют с 2015 года. В 2017 году забег в рамках проекта стал событием чемпионата RAY – Russia Running «Бегом по Золотому кольцу» и частью проекта Всероссийской федерации легкой атлетики «Национальное беговое движение». В 2018 году благотворительный забег «Пульс добра» получил национальную награду «Лучший социальный проект России».

Средства, собранные в 2018 году, были направлены на строительство веранд для воспитанников Коломенского специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Проект реализуют в Подмосковье и городах «Золотого кольца». В нем принимают участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, любители, профессиональные спортсмены, люди с ограниченными возможностями и юные бегуны 4-8 лет. Общее количество участников забега – около 1,5 тыс. человек.

Дистанции забега – 300 и 600 м для детей до 11 лет, 600 м — «Забег безграничных возможностей»; 3 км, 10 км и 21,1 км — для начинающих и профессиональных спортсменов.