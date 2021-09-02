РИАМО - 2 сен. 3 сентября в культурно-досуговых учреждениях Подмосковья пройдут более 150 мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

В этот день проведут выставки, музыкально-поэтические программы, тематические лекции, митинги и кинопоказы. В образовательных и культурных учреждениях Московской области пройдут специальные занятия, посвященные борьбе с терроризмом и экстремизмом. Предполагаемое количество участников – 35 тыс. человек.

Так, 3 сентября Московский Губернский театр проведет музыкальный спектакль «Свеча памяти», включающий произведения классиков и современных композиторов. В культурно-досуговом центре «Октябрь» в Одинцовском округе состоится выставка фотографий и публикаций о Бесланской трагедии, а в культурно-досуговом центре «Молодежный» пройдет фестиваль-акция «Музыканты против войны».

В Центре культуры «Акрихин» Богородского городского округа представят музыкально-литературную программу с показом тематических видеосюжетов, а также выставку детского рисунка. В Центре досуга «Победа» городского округа Зарайск покажут тематический фильм «Россия без террора. Чечня. Возрождение».

Во Дворце культуры «Мир» в Лыткарине подготовили интерактивную детскую программу «Мир без войны». В культурно-досуговом центре «Созвездие» городского округа Пушкинский проведут акцию «Голубь Мира», а в Центре культуры и досуга Орехово-Зуевского городского округа пройдет акция «Вместе против террора», включающая в себя литературно-музыкальную композицию «Память Беслана» и конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет мир».

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в России 3 сентября – в память о Бесланской трагедии, в которой из-за террористического акта погибли 334 человека, из которых 186 – дети.