РИАМО - 2 сен. Торговая площадка AliExpress стала более интенсивно сосредотачивать бизнес в России – это подтверждает серьезную ориентированность компании на российский рынок, сообщает Газета.ru.

Ранее AliExpress Россия сообщила об открытии своего фулфилмент-центра в Подмосковье площадью около 200 тыс. квадратных метров. Этот комплекс займется обработкой заказов местных продавцов, что обеспечит доставку товара на следующий день после размещения заказа.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, построение компанией AliExpress оптимизированного процесса логистики онлайн-бизнеса доказывает то, что они намерены серьезно интегрироваться в российский рынок. Тем не менее, торговые площадки жестко конкурируют между собой, поэтому их реакция на запросы клиентов должна быть быстрой.

Также Соколов считает, что сегодня все компании из сектора электронной коммерции вкладывают средства в логистику, строят и развивают свои распределительные и логистические комплексы, так как наличие товара поблизости делает процесс доставки организованнее, а это является важным параметром электронной коммерции.

За 2021 год общие объемы электронной коммерции выросли на 58,5% по сравнению с 2019 годом и достигли 3,2 трлн рублей. Кроме того, 2,78 трлн рублей пришлось на внутренний рынок, а это превышение объемов локальной торговли 2019 года на 92%.

Предполагается, что в 2021 году общий рост электронной коммерции составит 25% (4,01 трлн), а на внутреннем рынке сфера вырастет до 30%.