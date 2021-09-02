РИАМО - 2 сен. Всемирный день сексуального здоровья отмечается 4 сентября, жители столицы могут в этот день пройти бесплатное обследование на инфекции, которые передаются половым путем. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Москвы.

Сдать анализы можно будет с 09:00 до 16:00 в Московском центре дерматовенерологии и косметологии. Предварительная запись на обследование проводится по телефону: 8(499)558-58-28 (многоканальный). При себе нужно будет иметь паспорт с постоянной регистрацией в столице и полис ОМС.

Во Всемирный день сексуального здоровья горожане могут бесплатно сдать кровь на сифилис и ВИЧ, сделать исследование отделяемого мочеполовых органов (женский мазок), ПЦР-исследование на гонорею, трихомониаз, хламидийную и микоплазменную инфекции.

3 сентября в 13:00 в столице также проведут онлайн-вебинар на тему инфекций, передающихся половым путем. Посмотреть его и задать вопросы можно по ссылке.

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