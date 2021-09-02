РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. Подростки 2009 и 2010 годов рождения впервые смогли пойти в школу после вмешательства прокуратуры, ранее их не принимали в образовательные организации из-за отсутствия документов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

Красногорской городской прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что иностранной гражданкой, постоянно проживающей на территории городского округа Красногорск, своевременно не были получены документы на двоих детей 2009 и 2010 годов рождения, что лишило их права на образование и медицинскую помощь.

По результатам проверки городским прокурором подано исковое заявление в Красногорский городской суд с требованием установить факт рождения детей на территории Московской области, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Благодаря оперативному вмешательству городского прокурора документы на детей были получены, и 1 сентября 2021 года оба мальчика первый раз пошли в школу.