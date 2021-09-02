РИАМО - 2 сен. Автоэксперт Петр Баканов рассказал, что водитель может двигаться на запрещающий сигнал лишь при повороте, если светофор регулирует движение перпендикулярного потока. В остальных случаях это серьезное нарушение ПДД, грозящее лишением прав. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Перед красным светом обычно идет желтый. Если автомобилист оказался на перекрестке и в этот момент загорелся запрещающий сигнал, это говорит о его невнимательности или о том, что он превысил скорость», — сказал Баканов.

В такой ситуации водитель должен как можно скорее покинуть перекресток. Эксперт также отметил, что сочетание желтого и красного сигналов также не дает права машине двигаться.

«Начинать движение можно только на зеленый сигнал светофора. Красный и желтый сигналы дают водителям время на подготовку. Также это позволяет другим транспортным средствам освободить перекресток», — пояснил Баканов.

По словам специалиста, водители имеют право проезжать на красный свет при повороте. Так нужно делать, если светофор регулирует только движение пересекаемого потока. Однако на некоторых перекрестках красный свет на пересекаемой дороге все-таки запрещает движение.

К примеру, на большом перекрестке с дублерами запрещающий сигнал обязывает водителей остановиться. На необходимость остановки может указать наличие стоп-линии. Также нужно обязательно прекратить движение перед светофором, который находится чуть дальше перекрестка.

Эксперт подчеркнул, что спецтранспорт может двигаться на красный свет в любых ситуациях.