РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. Прославленная лыжница президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как шла работа над фильмом «Белый снег», открывшим кинофестиваль в Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Фестиваль спортивного кино «Красногорский» стартовал во Дворце культуры «Подмосковье» в четверг. Его открыли президент фестиваля, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина и председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов. Поздравительный адрес по случаю открытия фестиваля передал и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие многие спортсмены. В их числе участник Олимпиады в Токио, житель округа Павел Эйгель, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова и другие. Первой лентой, которую смогли увидеть зрители в рамках фестиваля, стал «Белый снег» режиссера Николая Хомерики. Картина повествует о пути Вяльбе в большой спорт.

«В целом это автобиографический фильм, сценарий написан с моих слов. Я принимала самое активное участие в работе над фильмом – присутствовала на кастинге, на площадке», - сказала Вяльбе.

Она отметила, что картина ориентирована прежде всего на детей и молодежь, на простые семьи. Фильм показывает, что нет ничего недостижимого.

«В фильме есть патриотизм. Раскрыт, как мне кажется, характер человека. Лента показывает, что можно не только играть в гаджетах, но ставить перед собой цели и идти к ним», – пояснила спортсменка.

По ее мнению, в Красногорске сильная лыжная секция, в округе проводят крупные соревнования по лыжным гонкам. Вяльбе также тренировалась и принимала участие в соревнованиях в Красногорске.

«У меня есть девиз, с которым я иду по жизни. Думаю, он пригодится юным спортсменам: не ищи виноватых, если вдруг не везет, будь построже к себе – и удача придет», - поделилась Вяльбе.