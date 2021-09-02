РИАМО - 2 сен. Электронное удостоверение для многодетных семей введут в Подмосковье с 17 сентября, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«С 17 сентября многодетные семьи в Подмосковье начнут получать электронные удостоверения. Такое удостоверение мы сформируем автоматически и направим в личный кабинет родителя на портале госуслуг. Оно имеет уникальный QR-код, который является подтверждением его действительности»,– сказала зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Зампред отметила, что электронное удостоверение – это удобно, и оно будет всегда под рукой в смартфоне. Также оно юридически равносильно «бумажному» удостоверению. Всего в Подмосковье такое удостоверение получат свыше 80 тыс. многодетных семей.

«Теперь для получения статуса многодетной семьи достаточно иметь регистрацию в Подмосковье одному из родителей, а также троим детям. Такое решение позволит нам расширить предоставление льгот семьям с тремя и более детьми», – резюмировала Каклюгина.

Как семьям с детьми получить билеты на поезд или самолет по льготным ценам>>