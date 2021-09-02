РИАМО - 2 сен. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход работ по благоустройству природно-ландшафтного парка «Величъ». Новая зона отдыха создается вблизи Звенигорода на участке площадью порядка 25 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Финансирование осуществляется за счет привлечения внебюджетных средств. В настоящий момент инвестор проводит комплекс работ по созданию дорожно-тропиночной сети. Как отметил глава Одинцовского округа, после завершения всех работ парк вольется в парковую инфраструктуру муниципалитета.

«Мы сегодня посмотрели и приятно удивились тому, какое благоустройство здесь проводится. Хочу подчеркнуть, что все, что сделано здесь, на 25 гектарах лесной территории, сделано за счет инвестора «Величъ Кантри Клаб». Концепция парка большая, она включает в себя различные зоны отдыха, дорожно-тропиночную сеть, парковки, малые архитектурные формы», — сказал глава Одинцовского округа.

Он добавил, что парком смогут пользоваться не только те, кто проживает в соседнем поселке «Величъ Клаб», но и все жители и гости Звенигорода и Одинцовского округа.

«Данный проект мы направим на согласование в Художественный совет при правительстве Московской области. Все, что сделано в рамках благоустройства, мы планируем оформить на дирекцию наших парков. Как только работы будут закончены, в следующем году, ответственность по его содержанию перейдет на нас. Поэтому уже пора думать над тем, как мы будем принимать и эксплуатировать объект, планировать соответствующую закупку техники и комплектование штата. Начнем заниматься полноценным хозяйством», — рассказал Иванов.

В соответствии с планом в природно-ландшафтном парке «Величъ» появятся многофункциональная спортивная площадка, амфитеатр для проведения больших мероприятий, зона барбекю и другие элементы благоустройства.

Все работы на лесном участке проводятся согласно проекту освоения, получившему положительное заключение государственной экспертизы. Согласно требованиям Лесного кодекса РФ инвестором были проведены первоочередные мероприятия по лесовосстановлению. Так, на территории высадили 1235 саженцев сосны и дуба.