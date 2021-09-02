РИАМО - 2 сен. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что корпорация планирует начать развертывание новой российской орбитальной станции через 5-6 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы планируем начало развертывания этой станции где-то через пять-шесть лет», — сказал Рогозин в ходе марафона «Новое знание».

Он также ранее заявлял, что Россия и дальше планирует сотрудничать с США по проекту Международной комической станции (МКС) до конца срока ее эксплуатации. Эксплуатация МКС завершится в 2028 году.

Национальная орбитальная космическая станция должна будет заменить МКС после 2025 года. Новую станцию сконструируют по модульному принципу: это сделает срок ее эксплуатации почти не ограниченным.

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