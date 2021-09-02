РИАМО - 2 сен. В «Одноклассниках» появилась подписка на музыку за 75 рублей и прослушивание треков без интернета, сообщает пресс-служба социальной сети.

Для пользователей расширили возможности музыкального сервиса и снизили цену на подписку, а в мобильных приложениях ОК появилась функция скачивания треков для прослушивания их без интернета.

С 1 сентября в ОК новые пользователи в России могут оформить подписку за 75 рублей в месяц на первые полгода ее действия. Подписаться на музыку по сниженной цене можно будет до 30 сентября.

Пользователи смогут не только слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме, но и скачивать треки в мобильное приложение ОК на Android. В ближайшее время функция запустится и на iOS. Это позволит слушать любимую музыку даже без доступа к Сети.

Прежде скачивать треки можно было только в музыкальном приложении BOOM после оформления подписки, теперь это будет доступно всем пользователям мобильных приложений соцсети.

При этом слушать любые треки в музыкальном сервисе ОК по-прежнему можно бесплатно: в открытом мобильном приложении или с компьютера. Пользователи могут составлять собственные плейлисты, слушать любимые треки из персональных рекомендаций, находить похожие песни по жанру и звучанию, пользоваться многомиллионной библиотекой треков и первыми узнавать о новых релизах.

Ранее в соцсети представили на музыкальной витрине раздел «Только послушайте», в котором собрана подборка новых, ранее не прослушанных композиций. Обновление формирует для каждого пользователя индивидуальные плейлисты с помощью нейросети и помогает расширить музыкальный кругозор.