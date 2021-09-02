РИАМО - 2 сен. Представители омбудсмена Подмосковья провели более 170 мероприятий в рамках акции «Безопасное лето» в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания. В этих мероприятиях приняли участие более 5,4 тыс. детей и подростков, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области.

Более 100 детских лагерей посетили представители омбудсмена Подмосковья в ходе информационно-профилактической кампании во время каникул.

Представители омбудсмена провели для детей лекции, викторины и конкурсы, в которых рассказали, как провести каникулы безопасно. Несколько мероприятий проводилось совместно с подразделениями МВД России и другими профильными ведомствами, администрациями округов.

«Безопасность несовершеннолетних — приоритет, государство обязано обеспечивать детям безусловную защиту. Но также важно, чтобы сами дети знали о своих правах и обязанностях, избегали травмоопасных ситуаций. Помогают им в этом мои представители», — прокомментировала мероприятия акции «Безопасное лето» уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.