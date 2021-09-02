РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. Фестиваль спортивного кино «Красногорский» стартовал в подмосковном Красногорске в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Старт фестивалю дали президент фестиваля, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов. Поздравительный адрес по случаю открытия фестиваля передал и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За 19 лет мы получили огромное количество фильмов, огромное количество друзей, которые их снимают», - сказала Роднина.

Она напомнила, что у истоков фестиваля стояли прославленный хоккеист Владимир Петров и глава муниципалитета тех времен (1996-2015 гг.) Борис Рассказов.

«Нужно отдать должное – все главы городского округа Красногорск поддерживают наш фестиваль, нам уделяется огромное внимание. Особая благодарность Андрею Воробьеву – каждый год нам уделяется огромное внимание», - добавила Роднина.

По словам прославленной спортсменки, до недавнего времени в России практически не было художественных фильмов про спорт.

«Сегодня мы можем говорить о том, что спортивное художественное кино поднялось на такие высоты, что эти фильмы стали интересны для всей страны, для взрослых и детей», - подчеркнула Роднина.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, правительства Московской области, министерства культуры Московской области, холдинга «Газпром-медиа», администрации городского округа Красногорск и ГАУК МО «Креативное бюро «Регион».

В течение недели зрители смогут увидеть картины о 50 видах спорта. Международное жюри определит победителей в 9 номинациях. Каждому вручат памятную статуэтку в виде звезды, которую оплетают кино- и финишная ленты.