РИАМО - 2 сен. В первой половине сентября все строительные работы в звенигородском подразделении Одинцовской областной больницы должны быть завершены. Такое поручение озвучил подрядной организации глава муниципалитета Андрей Иванов по итогам осмотра медицинского учреждения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Звенигородский стационар рассчитан на 220 коек, количество обслуживаемых жителей – порядка 25 тысяч человек.

«Сегодня провели очередную инспекцию звенигородского стационара. Подрядная организация постепенно устраняет недоделки, которые мы зафиксировали ранее, но мы жестко контролируем процесс – все, что внесено в протоколы, должно быть исполнено. Срок – до 10 сентября», – сказал Иванов.

Он отметил, что основные строительные работы в стационаре завершаются, подрядчику надо решить вопрос с вывеской над входом – сделать ее заметной для пешеходов и автомобилистов, привести в порядок козырек над выходом во двор, решить вопрос с устаревшим окном, которое выходит на крыльцо стационара. Кроме того, к 10 сентября должны быть завершены работы в отделении шоковой терапии.

Глава Одинцовского округа добавил, что следующим этапом работ станет благоустройство внутреннего двора медучреждения и организация полноценной парковки. Помимо этого, необходимо «докрутить» вопрос с внутренней навигацией – установить таблички на палатах и в лифте.

Штат звенигородского подразделения ООБ укомплектован уже на 81%, сейчас в нем числятся 223 сотрудника, в том числе 43 врача, 84 работника среднего медицинского персонала и 96 – младшего. Также на базе медицинского учреждения завершено обустройство помещения для врача общей практики: ремонтные работы выполнены, все необходимое оборудование завезено и смонтировано. Кабинет заработает после получения лицензии на медицинскую деятельность, планируемый срок – конец осени этого года.