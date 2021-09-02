РИАМО - 2 сен. Стартовал прием заявок на участие в фестивале сочинений «РусФест». Цель фестиваля – сохранение и укрепление русского языка как основы духовной культуры и исторической памяти народа. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

«РусФест» – это ежегодная всероссийская образовательно-патриотическая акция с международным участием, ориентированная на школьников, учащихся средних учебных заведений, студентов и всех тех, кто просто неравнодушен к русскому слову.

В 2021 году фестиваль приурочен к юбилею советского поэта Николая Рубцова. Главная тема мероприятия – цитата Николая Рубцова: «А хочется речи простой, человечьей».

На сегодняшний день речевая культура требует осмысления среди молодежи. Мероприятие позволит узнать мнение подрастающего поколения о том, что они считают простой речью. Легко ли «просто» говорить? Понимают ли родители школьников и студентов их речь? Для того, чтобы узнать ответы на все перечисленные вопросы, участникам предлагается написать сочинение без предварительной подготовки на заявленную для 2021 года тему-высказывание Н.М. Рубцова.

Все участники фестиваля получат свидетельства. Авторы лучших работ будут награждены памятными подарками и грамотами. Самый талантливый участник получит приз в размере 50 тыс. рублей, а регион-победитель - возможность предложить тему для следующего осеннего «РусФеста».

Прием заявок на участие идет по 30 сентября. Фестиваль пройдет в несколько этапов.

Первый этап – написание работ участниками акции и передача их организатору (14 сентября – 14 октября). Второй этап – работа экспертной комиссии: проверка сочинений, обсуждение итогов проверки и определение победителей (15 октября – 15 ноября). 16 ноября – объявление победителей осенней сессии «РусФеста» и публикация информации на сайте и в социальных сетях организатора. Третий этап – награждение победителей (17 ноября – 31 декабря).