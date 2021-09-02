РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 сен. В четверг в подмосковных Котельниках прошло торжественное открытие скейт-парка, сообщает пресс-служба администрации округа.

На открытии присутствовали министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

«Сегодня мы открываем первую скейт-площадку в городском округе Котельники. Надеюсь, что она не последняя. У нас есть в планах на следующий год сделать скейт-площадку в Кузьминском лесопарке, чтобы наши дети могли заниматься. Я хочу сказать слова благодарности нашему губернатору, по чьей программе мы ее сделали и Роману Терюшкову», - сказал Жигалкин.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в воспитание подрастающего поколения Терюшков вручил благодарственные письма тренеру по рукопашному бою спортшколы «Котельники» Владимиру Арешкину и тренеру спортшколы олимпийского резерва «Белка» Екатерине Шарыгиной.

По окончании церемонии открытия скейт-площадки всех присутствующих ждала интерактивная программа в виде викторины и конкурса на трюковых самокатах. Также любой желающий мог взять самокат напрокат, чтобы попробовать свои силы на скейт-площадке, и пострелять из лука.