РИАМО - 2 сен. Жители Подмосковья могут онлайн проследить за ходом ведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов региона, для этого на строительных объектах установлено видеонаблюдение, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье установлено порядка 300 видеокамер для введения наблюдения за ходом работ по капремонту МКД в режиме 24/7. Отмечу, что цифровые технологии вывели общественный контроль на новый уровень, теперь каждый региональный житель из любой точки мира может увидеть, как протекают работы в его доме», – сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В Подмосковье реализуется самый масштабный в стране проект по капремонту, в него включено более 44 тыс. домов. Программа капремонта будет проводиться до 2049 года.

Установка камер видеонаблюдения – обязательное условие для всех подрядных организаций, проводящих работы по капремонту кровель и фасадов на территории Подмосковья. Кроме того, видеонаблюдение позволяет руководителям, отвечающим за работы, контролировать соблюдение сроков и предотвращать нарушения при производстве работ.

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерия Николова, подмосковные жители уже оценили эффективность функции видеонаблюдения и активно пользуются сервисом.

Ознакомиться с перечнем адресов, на которых установлены камеры можно на интернет-портале Фонда капитального ремонта Московской области по ссылке.