РИАМО - 2 сен. Пока трудно спрогнозировать, будет ли бабье лето в Москве в сентябре аномально теплым, однако температура будет на один–полтора градуса выше нормы, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мы ожидаем, что теплая погода вернется в Московский регион в конце первой декады сентября», — сказала метеоролог Татьяна Позднякова.

Она добавила, что в городе прогнозируется температура воздуха в 17–20 градусов.

«Пока сложно сказать, насколько продолжительным будет бабье лето. В целом сентябрь ожидается на один–полтора градуса выше нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше», - отметила Позднякова.

Ранее Позднякова сообщала, что первые выходные осени в Московском регионе будут холодными, средняя температура воздуха днем составит 12-15 градусов.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>