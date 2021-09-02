РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В четверг в подмосковных Люберцах после ремонта открылось почтовое отделение на улице 8 Марта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава Люберец Владимир Ружицкий в четверг посетил открытие почтового отделения.

«Здесь хорошая деловая атмосфера. Чисто, аккуратно, светло, большие красивые помещения. У нас 26 отделений, 17 из них - в собственности «Почты России». Остальные муниципалитет сдает в аренду. По договоренности между губернатором Андреем Воробьевым и «Почтой России» отделения приводят к единому стандарту по брендбуку. Сегодня мы открыли отделение на улице 8 Марта, до конца сентября откроем после ремонта еще пять», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что сотрудники довольны проведенным ремонтом. По словам Ружицкого, им будет приятно работать в отремонтированном помещении.