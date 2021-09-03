РИАМО – 3 сен. МТС запустила аналитическую цифровую платформу «МТС.Регион», которая собирает обезличенные большие данные о численности, составе населения и туристических потоках регионов. Подобная информация может пригодиться органам государственной власти при принятии управленческих решений в развитии инфраструктуры регионов. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Платформа выдает обезличенные большие данные по заданным пользователем параметрам. Это может быть информация о фактической численности населения, его социально-демографическом составе, ежедневных и сезонных миграциях, туристических потоках и другие данные. Подобная геоаналитика исключительно важна для планирования развития городов и регионов – она помогает объективно оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, развитость инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых магазинов, парков и парковок.

Не менее важен анализ туристических потоков, тем более в Московском регионе. Он включает в себя оценку фактического количества туристов, средней продолжительности поездки, наиболее востребованных видов транспорта и самых популярных локаций. Big Data также дает возможность составить усредненный портрет туриста – узнать, кто чаще приезжает, мужчины или женщины, какого возраста, чем больше интересуются и какие места их чаще всего интересуют в столице и Подмосковье.

Сбор данных на платформе «МТС.Регион» – не разовое исследование, он происходит автоматически и на регулярной основе. Сервис работает по модели подписки, где пользователь самостоятельно выбирает, какие данные и за какой период хочет получать.

«Планирование развития регионов на основе Big Data, создание цифровых моделей городов – один из ключевых глобальных трендов в области урбанистики. Сейчас, когда буквально во всех регионах России планируется быстрое развитие городских агломераций и транспортной системы, очень важно создать и предоставить качественные цифровые аналитические инструменты. Это позволит реализовать государственные инициативы с максимальной эффективностью», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

На основе данных платформы уже, к примеру, был сформирован рейтинг регионов России, откуда приезжают туристы, проведен анализ сезонности, выявлены объекты притяжения, спрогнозирован объем турпотока и определены приоритетные направления для развития авиасообщения. В результате этого анализа министерство транспорта и департамент туризма Калининградской области запустили программу субсидирования авиабилетов, чтобы помочь увеличить туристический поток.