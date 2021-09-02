РИАМО - 2 сен. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на сентябрь 2021 года.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова проведет прием 3 сентября в 10:00.

Председатель комитета по ценам и тарифам региона Ирина Доркина примет жителей 6 сентября в 10:00. В тот же день с 15:00 прием проведет министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

7 сентября пройдут 2 приема. В 10:00 жителей примет замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов, в 15:00 – министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

8 сентября с 10:00 прием проведет первый замминистра здравоохранения Подмосковья Руслан Саитгареев, с 15:00 – министр правительства области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин примет жителей 9 сентября с 10:00, с 15:00 в тот же день – министр строительного комплекса области Владимир Локтев.

10 сентября с 10:00 прием проведет министр энергетики региона Александр Самарин, с 15:00 – министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева пример жителей 13 сентября, начало в 15:00. А министр правительства области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе – 14 сентября с 15:00.

Три приема пройдет 15 сентября. С 10:00 начнутся приемы у зампредседателя правительства региона – министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой и министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, с 15:00 – у зампредседателя правительства региона – руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

16 сентября с 10:00 прием проведет министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, с 15:00 – председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

17 сентября в 10:00 начнется прием у первого замминистра социального развития региона Надежды Усковой, 20 сентября в 15:00 – у начальника Главного управления культурного наследия области Валерии Березовской.

Зампред правительства региона Мария Нагорная и министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина примут жителей 21 сентября, начало в 15:00.

22 сентября с 10:00 прием проведет министр жилищной политики области Инна Федотова.

В 10:00 23 сентября прием проведет руководитель Главного управления Подмосковья «Государственная жилищная инспекция Московской области» Ольга Федина, в 15:00 – зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

24 сентября в 10:00 жителей примет министр ЖКХ области Антон Велиховский, в 15:00 – начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Подмосковья Олег Баженов.

24 августа с 15:00 – министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

28 сентября с 15:00 прием проведут зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин и министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Зампред правительства Подмосковья Максим Фомин примет жителей 29 сентября, начало в 10:00. В тот же день с 15:00 прием проведет зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

С 10:00 30 сентября прием начнется у начальника Главного управления территориальной политики региона Елены Ковалевой, с 15:00 – у министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского и советника губернатора региона (в ранге министра) Хатии Окуджавы.