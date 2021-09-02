РИАМО - 2 сен. Столичный футбольный клуб «Локомотив» официально объявил о переходе в команду игрока «Челси» Фаустино Анджорина, сообщает Газета.ru.

В клубе подтвердили трансфер 19-летнего игрока. Его арендовали на год с правом приоритетного выкупа.

Хавбек провел за английский клуб пять матчей, не отметившись результативными действиями. За молодежную команду «Челси» Анджорин сыграл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

«Локомотив» занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), у него 12 очков. В следующем туре «железнодорожники» сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашнем стадионе.