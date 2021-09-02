РИАМО - 2 сен. Стал известен график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в сентябре 2021 года в городских округах.

В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи. Время приема: 10:00 – 13:00.

Так, представители министерства здравоохранения Московской области 3 сентября проведут прием в Егорьевске, 8 сентября – в Солнечногорске, 27 сентября – в Восходе, 10 сентября – в Дзержинском, 15 сентября – в Котельниках, 17 сентября – в округе Пушкинский и Красноармейске, 22 сентября – в Молодежном, 24 сентября – в Электрогорске.

Приемные комитета по тарифам и ценам региона будут работать 6 сентября в Зарайске, 10 сентября – в Истре, 13 сентября – в Кашире, 17 сентября – в Люберцах, 20 сентября – в округе Пушкинский, 24 сентября –во Власихе, 29 сентября – в Долгопрудном, 27 сентября – в Лосино-Петровском.

Представители министерства культуры Подмосковья проведут приемы 24 сентября в Воскресенске, 20 сентября – в Луховицах, 29 сентября – Орехово-Зуевский округ, 13 сентября –округ Пушкинский, 17 сентября – в Дубне, 10 сентября – в Звездном городке, 6 сентября – в Краснознаменске, 3 сентября – в Химках.

Приемные министерства энергетики области будут работать 6 августа в Волоколамском округе, 3 сентября – в Ленинском округе, 10 сентября – в Люберцах, 13 – в Орехово-Зуевском округе, 17 сентября – в Серпухове, 20 сентября – в Шатуре, 27 сентября – в Жуковском, 24 сентября – в Черноголовке.

Полный график можно посмотреть на официальном портале правительства Московской области по ссылке.