РИАМО - 2 сен. Центр культуры и искусства в Реутове является местом притяжения жителей всех возрастов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу центра, который открылся недавно, но уже стал излюбленным местом досуга. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Центр построили в рамках президентского проекта «Культура». Большую часть нового здания заняла школа искусств «Детский музыкальный театр». Здесь есть концертный зал на 300 мест с новейшим оборудованием.

Губернатор посетил репетицию спектакля и пообщался с юными артистами.

«Спасибо вам за теплый прием, очень приятно! В Реутове очень много умных красивых детей, как вы. С каждым годом их становится больше. Нам нужно будет здесь построить еще одну школу», — сказал Воробьев.

В центре занимаются свыше 600 детей. Действуют 12 кружков: лепка из японской полимерной глины, креативное рисование, современные танцы, боди-балет, айкидо, акробатика, театральная студия для клуба «Активное долголетие», танцы, музыкальная и мультипликационная студии, развивающие занятия для детей. Планируется начать занятия фитнесом на свежем воздухе и организовать студию детского телевидения.

«Секции, танцевальные студии, разные кружки – все это делает жизнь интереснее и насыщеннее. Был большой запрос от жителей, поэтому наша задача – сделать современные и комфортные условия для всех, кто любит искусство, театр, музыкальное творчество, танцы. Сейчас центр культуры и искусств стал местом притяжения для людей самых разных возрастов», — подчеркнул Воробьев.