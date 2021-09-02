РИАМО - 2 сен. Пешеходам и водителям нужно соблюдать меры предосторожности из-за предстоящих в регионе заморозков, сообщается на сайте областного ГУ МЧС России.

В Московской области ожидаются заморозки ночью и утром 3 сентября: температура опустится до минус 2-0 градусов

Из-за этого пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - снизить скорость движения.

Первые выходные осени в Московском регионе будут холодными, средняя температура воздуха днем составит 12-15 градусов. Прогнозируется, что тепло вернется в Московский регион во второй половине сентября.

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