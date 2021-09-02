РИАМО - 2 сен. «Детям Подмосковья – безопасные дороги!» – под таким девизом состоялся единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, организованный Госавтоинспекцией Московской области на территории Ленинского округа. Был открыт детский автогородок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Центральном парке города Видное для детей и их родителей устроили праздник, приуроченный к началу нового учебного года. В его рамках автоинспекторы провели для школьников открытый урок по безопасности на дорогах.

Гостем праздника стала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«В детских садах и школах ведется непрерывный образовательный процесс в части безопасности детей. При этом важно помнить, что без ежедневного участия семьи в этих вопросах не обойтись», – сказала Каклюгина.

Замначальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов отметил, что самые необходимые знания – это правила дорожного движения.

«Этот урок вы обязательно должны усвоить на пятерку», – подчеркнул Кузнецов.

Для ребят работали тематические интерактивные площадки, а главным событием стало открытие специализированного детского автогородка.

«Нет ничего дороже жизни наших детей. К счастью, мы видим снижение детского травматизма на дорогах. В этом есть заслуга скоординированных действий ГИБДД и региональной власти, но в первую очередь – самих родителей», – подчеркнул глава округа Дмитрий Абаренов.