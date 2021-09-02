РИАМО - 2 сен. На столичных дорогах в вечерний час пик образовались 8-балльные пробки, особенно затруднено движение в центре мегаполиса, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Транспортом перегружены набережные Москвы-реки, Бульварное кольцо, улицы Большая Якиманка, Неглинная, Большая Лубянка и другие.

Также заторы образовались на кольцевых магистралях города – МКАД, ТТК, Садовое кольцо.

Крупные пробки наблюдаются на Ленинградском проспекте, улице Профсоюзной, проспекте Мира, Ленинградском шоссе, проспекте Маршала Жукова, шоссе Энтузиастов и Ленинском проспекте.

В 20 часов загруженность дорог уменьшится до 7 баллов, в 21 час – до 5 баллов.