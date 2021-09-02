РИАМО - 2 сен. На Павелецком направлении МЖД в сторону области несколько поездов следуют с задержкой из-за внеплановой остановки состава, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦППК.

Причина задержки – остановка состава по техническим причинам на станции Дербеневская. На данный момент он уже отправился, а задержанные поезда вводят в график.

В пресс-службе МЖД уточнили, что ранее из-за незапланированной 17-минутной остановки по техническим причинам электропоезда № 6525 Москва-Бирюлево на перегоне Москва-Павелецкая – Москва-товарная-Павелецкая в пути задерживается ряд электричек Павелецкого направления в сторону области.

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