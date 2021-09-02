РИАМО - 2 сен. Стилист Владислав Лисовец перечислил модные тренды наступившей осени, среди которых брюки в пол и одежда необычных цветов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его мнению, в этом сезоне не обойтись без красивых ботильонов с острыми или квадратными носами.

«Это обязательно. Мы снимаем кроссовки, спортивную обувь и становимся более элегантными», — сказал Лисовец.

Еще девушкам стоит обзавестись длинными брюками в пол на высокой талии, прямыми или расклешенными. Еще нужно брать с собой маленькую сумочку и очки.

«Какие-то экстравагантные, очень крупной формы. Несмотря на то, что солнца у нас мало, это больше имиджевая история», — объяснил эксперт.

Остаются в тренде широкие парки, пальто, плащи. В этом сезоне нужно обратить внимание на одежду необычного цвета. Стилист рекомендовал отдавать предпочтение коричневому и бордовому, а также цвету хаки.