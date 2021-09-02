В первые осенние выходные жителей и гостей столицы ждут множество интересных мероприятий. Любители хип-хопа смогут посетить концерт репера Pharaoh и фестиваль Encore Squad 2021 с Бастой в роли хедлайнера. В театрах покажут спектакли «Бременские музыканты» и «У меня зазвонил телефон», а на ВДНХ проведут международный фестиваль «Большой океан». Киноманов порадуют громкие премьеры этой недели – фэнтези-боевик от Marvel и продолжение драмы «После». Подробнее об этих и других событиях предстоящего уикенда читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Pharaoh

Где: Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 4, клуб Gipsy

Когда: 4 сентября в 23:00

Стоимость: от 2 600 рублей

Pharaoh – один из главных представителей новой школы рэпа, широко гремевший в сети в середине десятых. На концерте в клубе Gipsy он выступит с композициями с новой пластинки «Million Dollar Depression». Треки с альбома с мрачной и гнетущей атмосферой в живом исполнении станут еще более выразительными и эмоциональными. Приобрести билеты на концерт можно на сайте клуба.

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Хип-хоп фестиваль Encore Squad 2021

Где: Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36/4, дизайн-завод «Флакон»

Когда: 4 сентября в 12:00

Стоимость: от 2 000 рублей

Хедлайнером хип-хоп фестиваля стал популярный артист, судья песенных телешоу и одна из важных фигур в тусовке рэпер Баста. Вместе с ним на сцену поднимутся рэпер Truwer с дерзким исполнением, приспешник минималистик-трэпа «Недры», дуэт из Казахстана Кисло-Сладкий & Bonah, романтик Zoloto и артист «Кассета», делающий олдскульный хип-хоп. Билеты – на сайте организатора.

СПЕКТАКЛИ

«Бременские музыканты»

Где: Москва, Малая Сухаревская пл., д. 10, Московский театральный центр «Вишневый сад»

Когда: 5 сентября в 12:00

Стоимость: от 600 рублей

В воскресенье состоится премьера спектакля «Бременские музыканты». Знакомый с детства мультфильм воплотится на сцене – красивое, яркое и динамичное представление заинтересует зрителей всех возрастов. Историю о дружбе, отваге и любви дополнят всеми любимые мелодии. Билеты можно приобрести на сайте «Вишневого сада».

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«У меня зазвонил телефон»

Где: Москва, Измайловский б-р, д. 60/10, Московский детский театр теней

Когда: 4 сентября в 12:00

Стоимость: от 500 рублей

Уникальное действо по мотивам стихотворения Корнея Чуковского можно посмотреть в субботу. Юным гостям продемонстрируют микс разнообразных приемов теневого театра, традиционных кукол, буффонады, пантомимы и, конечно, музыки. На сцене появятся Крокодил, Свинья, Медведь, Газели и другие животные, а главными героями спектакля станут сам Корней Чуковский и телефон. Приобрести билет на спектакль можно на сайте театра.

ФЕСТИВАЛИ

Международный фестиваль «Большой океан»

Где: Москва, ВДНХ, 55 павильон

Когда: со 2 по 5 сентября

Стоимость: от 550 рублей

На первом международном фестивале «Большой океан» чемпионы России и мира проведут показательные заезды, а гости смогут сделать тест-драйвы по 11 видам водного спорта. Посетителей ждут интерактивные выставки «Планета океан» и «Антарктида. В объятиях ледяного континента». Кроме того, состоятся световые шоу дронов, лекции и мастер-классы от морских биологов, диджей-сеты.

Цель фестиваля – популяризировать здоровый образ жизни и бережное отношение к экологии океана. Узнать подробности и приобрести билет на можно на сайте организаторов.

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«Цветочный джем»

Где: Москва

Когда: с 1 сентября по 1 октября

Стоимость: бесплатно

На 17 различных площадках столицы можно насладиться дизайнерскими садами, сделать красивые фотографии, а также оценить летние блюда и десерты, приготовленные по авторским рецептам. В рамках фестиваля пройдет конкурс ландшафтного дизайна, выставка деревьев, кустарников, цветов. Узнать подробности и ознакомиться со списком площадок можно на сайте «Московских сезонов».

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«Москва на асфальте»

сайт мэра Москвы

Где: Москва, Зубовский б-р, д. 2, Музей Москвы

Когда: 4 и 5 сентября

Стоимость: бесплатно

В первые выходные сентября состоится ежегодный фестиваль «Москва на асфальте». В его рамках Детский центр Музея Москвы проведет день открытых дверей. В программе – различные мастер-классы, танцы и спектакли, в которых можно принять участие. В уличной программе – выступление Министра Глупых Идей, диджей сет, перформанс от Иммерссивной клоунады и многое другое. Каждого гостя ждет подарок – мелки для рисования. Посмотреть программу мероприятия и узнать подробности можно на сайте Музея Москвы. Необходима предварительная регистрация.

ВЫСТАВКИ

«Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии»

Где: Москва, ул. Остоженка, д. 16, Мультимедиа Арт Музей

Когда: с 2 сентября по 15 ноября

Стоимость: полный билет – 500 рублей, льготный – от 50 рублей

Выставка продемонстрирует появление и развитие цвета в русской фотографии в период с 1860 по 1970-е годы. По работам классиков фотоискусства П. Павлова, К. Бергамаско, А. Эйхенвальда и других авторов можно проследить изменения в жизни страны на протяжении столетия. Учитывая произошедшие исторические и социально-политические катастрофы, тут точно есть на что посмотреть. Билеты на выставку можно приобрести на сайте музея.

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«Реконструкция утопии»

Где: Москва, ул. Немчинова, д. 12, художественная галерея «Парк»

Когда: с 25 августа по 21 октября

Стоимость: полный билет – 100 рублей, льготный – 50 рублей

С 25 августа в галерее «Парк» объединения «Выставочные залы Москвы» работает выставка «Реконструкция утопии», посвященная научному и художественному наследию Александра Чаянова. На выставке покажут архивные материалы и работы современных художников, обращающихся к теме утопии. Также в экспозиции представлен фрагмент фильма «Альбидум» 1928 года, сценаристом которого выступил сам Чаянов. Кроме этого, на сайте музея можно ознакомиться с различными архивными материалами, например, воспоминаниями современников Чаянова, посвященных его деятельности в Тимирязевской академии. Приобрести билет можно на сайте галереи.

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Фэнтези «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Очередная кинолента Marvel Studios расскажет о мастере боевых искусств Шан-Чи, которому предстоит пробраться через опасную паутину интриг, побороть таинственную организацию «Десять колец» и не дать своему отцу захватить мир.

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Драма «После. Глава 3»

Третий фильм в популярной франшизе о двух влюбленных Тессе и Хардине. В этот раз Тессе предстоит сложный выбор: новая жизнь с парнем в Лондоне или блестящая карьера в крупном издательстве. Героям предстоит выяснить, что они на самом деле значат друг для друга.

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