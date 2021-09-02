РИАМО - 2 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с жителями и строителями дал старт возведению нового корпуса поликлиники №1 в Реутове. В закладке памятной капсулы на месте будущего здания также принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

К губернатору с просьбой построить поликлинику обратились местные жители. Это позволит решить вопрос с очередями к врачам в северной части города.

«Мы и дальше будем стараться сделать так, чтобы все в Реутове радовало глаз. Есть большой запрос на парки, нужна поликлиника, я очень надеюсь, что строители не подведут и поликлинику через год должны сдать. У нас большая программа, потому что самый большой запрос в здравоохранении – это поликлиники. Первичное звено – очень важно, над этим постоянно работают наши главы», – сказал Воробьев.

Новый корпус соединят с действующим зданием поликлиники переходом для удобства пациентов. Здесь смогут принимать до 250 человек в смену. Корпус оснастят современным медоборудованием.

В пристройке появятся кабинеты участковых терапевтов, отделения дневного стационара, а также стоматологии, диспансеризации и неотложка. Прием будут вести травматолог, ревматолог, геронтолог, откроется кабинет для пациентов с сердечной недостаточностью.

«Поток у нас большой – полная запись, приходят и вне расписания, экстренных пациентов мы всегда принимаем. Мы ждем новую пристройку, условия станут комфортнее для пациентов и медиков, появится новая аппаратура», – сказала врач-офтальмолог Айгуль Кентаева.

Воробьев также проверил, как ведется строительство поликлиники на 750 мест в южной части города. В 2014 году ее начал возводить инвестор, но работа встала из-за финансовых сложностей. За медпомощью взрослые и дети пока обращаются в небольшое помещение в жилом доме.

«То, что раньше не достроили строители, мы сейчас исправляем. Это долгожданная поликлиника. Качество медицины имеет определяющее значение для качества жизни семьи. Мы здесь, чтобы убедиться, что все готово», – отметил губернатор.

Поликлинику сдадут и оснастят до конца текущего года. В четырехэтажном здании установят рентгеновские системы диагностики и флюороскопии, МРТ, УЗИ и ЭКГ. Прием будут вести все узкопрофильные специалисты.