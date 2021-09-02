РИАМО - 2 сен. Проект «Путь-дорога» Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) 3 сентября устраивает блог-тур на целый день. Присоединиться к нему могут 2 пары читателей. Начало тура — в 8:40.

В маршруте будет усадьба Середниково, киногородок, музей-заповедник Менделеева и Блока. Также запланирован бесплатный трансфер от метро «Водный стадион» и обратно, горячий обед в живописном месте.

Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе и выиграть поездку, надо быть подписанным на @travel.riamo.ru, отметить в комментариях друга, с которым хотелось бы поехать. Количество комментариев не ограничено.

Двоих победителей (каждый из которых сможет взять с собой друга) определят случайным образом 2 сентября в 19:30.

Подкаст «Путь-дорога» — проект РИАМО. Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

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