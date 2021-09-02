РИАМО - 2 сен. Жители и гости Подмосковья отправили 6 тыс. почтовых открыток с достопримечательностями региона своим родным и близким в рамках партнерской акции «Почты России» и комитета по туризму Московской области, сообщает пресс-служба почтового оператора.

Акция «Письма о лете в Подмосковье» проходила со 2 июля по 31 августа в шести городах – Клин, Зарайск, Волоколамск, Красногорск, Королев и Чехов. Каждый желающий в течение всего лета мог бесплатно получить и отправить уникальные открытки, а также участвовать в розыгрыше призов.

Жители и гости подмосковных городов получили в подарок и бесплатно отправили родным и близким 6 тыс. ярких почтовых открыток лимитированной серии под общим названием «Лето в Подмосковье». Почта доставит уникальные открытки в 80 городов России и 30 стран мира.

В акции приняли участие города Подмосковья, где расположены известные и знаковые достопримечательности области: Зарайский кремль, Троицкий собор, Театральный музей в Зарайске – филиал Бахрушинского музея, Волоколамский кремль, усадьбы Знаменское-Губайлово и Лопасня-Зачатьевское. Для каждого города была изготовлена своя собственная лимитированная открытка.

«У людей была дополнительная мотивация приехать в Подмосковье и, что важно, они делились именно туристическими впечатлениями и эмоциями. <...> Мы рады, что наше партнерство с «Почтой России» от проекта к проекту становится интереснее, креативнее и приносит реальную пользу жителям и туристам подмосковных городов», – сказал и.о. министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

В рамках акции АНО «Центр развития туризма Московской области» провел конкурс в Instagram с розыгрышем трех туристических уик-эндов на двоих в Подмосковье и яркого подмосковного мерча.

Партнерами конкурса выступили отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga, гостинично-развлекательный комплекс «Бережки-Холл» и центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева». Все победители конкурса уже определены, а счастливые обладатели супер-призов совсем скоро отправятся отдыхать в Подмосковье.

«Путешествовать и открывать для себя новые места – это важно. Но гораздо приятнее поделиться этими впечатлениями с друзьями и близкими, подарить им немного солнечного Подмосковья. Я уверен, что наши открытки смогли передать и атмосферу, и радость новых открытий. А кого-то может даже стимулировали на небольшое путешествие в соседний город. Судя по тому, что абсолютно все открытки оказались востребованными – наша акция оказалась нужной для людей», – заключил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

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