РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. Около 200 детей из многодетных и нуждающихся семей Подольска получили помощь в ходе акции «Собери ребенка в школу», сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольске прошло традиционное праздничное мероприятие «Хочу все знать!», которое завершило благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Организаторами были Центры социальной помощи семье и детям округа при поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Подольска. В акции также приняли участие администрация округа, представители благотворительных фондов «Добрые дела» и «Ашан».

В ходе акции помощь получили почти 200 детей: 67 школьникам помогли в приобретении школьной формы, 96 первоклассников получили наборы письменных принадлежностей, 136 ребят — школьные рюкзаки. Организаторы и дети, которым подольчане помогли собраться в школу, выразили искреннюю признательность всем участникам акции за неравнодушие и оказанную помощь.

Акция «Собери ребенка в школу» в Подольске проходит на протяжении более 10 лет и нацелена на помощь будущим первоклассникам из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.