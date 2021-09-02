РИАМО - 2 сен. В Подмосковье будут бороться с травлей в школах, педагогов научат справляться с буллингом с помощью специальной образовательной программы, сообщила зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Проблема буллинга есть. У нас есть специальные программы противодействия этому, в том числе учителей мы обучаем. Буллинг — он же неочевиден», - сказала Каклюгина в эфире радио «Говорит Москва».

Она отметила, что педагогов региона учат выявлять травлю, понимать специальные сигналы и видеть, что тот или иной ребенок подвергается давлению в классе.

«И дальше с психологом, с родителями это решать. Мы этому отдельное внимание уделяем, очень пристальное, и в сентябре мы проведем во всех городских округах встречи и расскажем, что с этим делать», - добавила Каклюгина.

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