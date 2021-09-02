РИАМО - 2 сен. В трех столичных аэропортах в четверг вечером задержали или отменили 50 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задержано 7 рейсов. В Домодедове задержаны 23 рейса и 8 отменены. В Шереметьеве 7 рейсов задержаны, 5 отменены.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса сообщается пассажирам авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самом аэропорту. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.