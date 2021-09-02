РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В период летних каникул 365 школьников городского округа Люберцы работали в трудовых бригадах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В августе на базе 21 образовательной организации - №№5, 8, 11, 14, 18, 20, 27, «Инженерно-технический лицей», 41, 42, 43, 44, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 59, Кадетская школа, Центр социально-трудовой адаптации и профориентации - была организована временная трудовая занятость обучающихся для 365 человек», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что ребята были заняты косметическим ремонтом школ, ремонтом школьной мебели, благоустройством школьных территорий, озеленением, посадкой и поливом растений. Также подростки работали в школьных библиотеках, школьных музеях, готовили кабинеты к проведению ремонтных работ.