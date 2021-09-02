РИАМО - 2 сен. Загруженность московских дорог составляет 7 баллов из 10 возможных, крупные заторы отмечаются на МКАД, Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В центре города транспортом перегружены улицы в районе станций метро «Сретенский бульвар», «Трубная», «Китай-город», «Новокузнецкая» и других.

На выезде из Москвы пробки образовались на шоссе Энтузиастов, Кутузовском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Генерала Дорохова, Ленинградском шоссе.

К 19 часам в городе прогнозируется увеличение загруженности улиц до 8 баллов. Свободными дороги столицы будут после 22 часов, тогда прогнозируется 3 балла.