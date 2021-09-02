РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. Рабочие очистят придорожную полосу у двух деревень Подольска до 13 сентября по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на регулярное загрязнение придорожной полосы автодороги, соединяющей деревни Жданово и Покров. Она добавила, что неизвестные сбрасывают строительный мусор.

Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу очистки придорожной полосы и сообщает, что работы будут выполнены до 13 сентября. Жительницу поблагодарили за активную гражданскую позицию и участие в жизни округа.