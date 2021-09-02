РИАМО - 2 сен. Полицейские обыскивают отель Ritz-Carlton на Тверской улице в столице после анонимного сообщения о стрельбе в одном из номеров, передает ТАСС.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, поступило сообщение от неизвестного о том, что кто-то стрелял из охотничьего ружья. Прибыв на место ЧП, сотрудники полиции в одном из номеров отеля обнаружили постояльца с охотничьим ружьем. Он предъявил разрешение на ношение оружия.

В данный момент специалисты устанавливают факт стрельбы из этого оружия, номер обыскивают.

По некоторым данным, постояльцем является бизнесмен и муж режиссера Валерии Гай Германики Денис Молчанов.

Администрация отеля отказалась дать комментарии по данному происшествию, сославшись на конфиденциальность информации о гостях.