РИАМО - 2 сен. Пропавшую 79-летнюю Алевтину Соколову разыскивают в подмосковном Воскресенске, ее местонахождение неизвестно с 29 августа, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост пожилой женщины 165 см, она нормального телосложения. У пропавшей светло-русые волосы с проседью и серо-зеленые глаза.

В день исчезновения пенсионерка была одета в темно-коичневое платье с цветами и белый платок. Также при себе у нее были черная женская сумка и черный пакет.

Женщина нуждается в медпомощи. Всех, кто ее видел или имеет информацию о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.