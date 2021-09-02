РИАМО - 2 сен. В РФ тема коронавируса постепенно уходит из повестки дня, страх заразиться Covid-19 сейчас присутствует у 10% россиян, сообщил журналистам руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
По его словам, сейчас наблюдается стабилизация и по отдельным параметрам даже улучшение эмоционального фона у россиян. У людей усиливается ощущение спокойствия, уверенности в завтрашнем дне.
С начала пандемии в РФ зафиксировали 6 956 318 случаев коронавируса, умерли 184 812 пациентов с подтвержденным коронавирусом, вылечились 6 218 048 человек.
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