РИАМО - 2 сен. В РФ тема коронавируса постепенно уходит из повестки дня, страх заразиться Covid-19 сейчас присутствует у 10% россиян, сообщил журналистам руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Тема ковида уходит из повестки. Она будет присутствовать еще долго, но она ослабевает. Сегодня группа людей, которые заявляют о том, что боятся заражения ковидом, всего лишь 10%», - рассказал Мамонов.

По его словам, сейчас наблюдается стабилизация и по отдельным параметрам даже улучшение эмоционального фона у россиян. У людей усиливается ощущение спокойствия, уверенности в завтрашнем дне.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 6 956 318 случаев коронавируса, умерли 184 812 пациентов с подтвержденным коронавирусом, вылечились 6 218 048 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>