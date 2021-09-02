РИАМО - 2 сен. На стройплощадке на улице Рябиновой в столице работающий экскаватор задел ковшом 63-летнего мужчину, который скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данному факту начата проверка. На месте трагедии находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Михаил Калгин.

Ранее столичная прокуратура поставила на контроль процесс расследования уголовного дела о дорожной аварии с машиной каршеринга, в которой погиб 4-летний мальчик.