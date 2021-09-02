РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В городском округе Люберцы вручили благодарственное письмо чемпиону мира по пожарно-спасательному спорту, ученику 11 класса гимназии №44 им. Героя Советского Союза Д. Калараша Эдуарду Джамбинову, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодарственное письмо Джамбинову вручил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Медведев.

«Эдуард Джамбинов в составе сборной команды России стал чемпионом мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту. Чемпионат прошел в Хорватии. В общекомандном зачете Эдуард стал чемпионом мира, а также серебряным призером в боевом развертывании и бронзовым призером в подъеме по штурмовой лестнице. Поздравляю чемпиона с выдающимися результатами и с началом нового учебного года», - сказал Медведев.

Эдуард Джамбинов - многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований. В 2020 году ученик гимназии №44 стал абсолютным чемпионом зимнего первенства России.