РИАМО - 2 сен. Встреча сотрудников министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья с собственниками и управляющими торговых центров Московской области состоится 3 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

«Это первая такая встреча. Планируется рассмотрение вопросов работы торговых центров Подмосковья в условиях коронавируса, организации раздельного сбора мусора в ТЦ, новых технологий и концепций арендаторов. Участники встречи также обсудят интеграцию современного продуктового рынка в торговый центр на примере одного из объектов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Министр подчеркнул, что отдельно будет поднята тема проверки состояния торговых объектов с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

«В частности, будет представлено, как с помощью мобильного приложения производится мониторинг состояния фасадов и прилегающих территорий магазинов. Также планируется дискуссия по многим другим актуальным вопросам», - подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что на территории Московской области работает порядка 1,6 тыс. торговых центров.