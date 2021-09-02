РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. Во время летних каникул более 140 детей, оставшихся без попечения родителей, из городского округа Люберцы отдохнули в Крыму в оздоровительном лагере, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в течение лета 142 несовершеннолетних ребенка, оставшихся без попечения родителей, были направлены в детский оздоровительный лагерь «Прибрежный», расположенный в Республике Крым. Также 47 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнули в июле в подмосковном лагере на территории Пушкинского округа», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в июне на базе 28 общеобразовательных организаций функционировали лагеря с дневным пребыванием детей. Там приняли 3 349 человек.

«63 юнармейца в июле и августе побывали в «Лагере Настоящих Героев», расположенном на базе парка «Патриот» Московской области. 64 обучающихся 8-10 классов в июле отдыхали в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» тоже на базе парка «Патриот», - добавил Ружицкий.