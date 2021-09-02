РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. Экспертная группа международной премии Urban Awards внесла проект ЖК «Столичный» Балашихи в число объектов Московского региона с самыми интересными образовательными кластерами, в новом учебном году около 1,5 тыс. детей обеспечили необходимой инфраструктурой, сообщает пресс-служба компании «Главстрой-Регионы».

Осенью текущего года в ЖК «Столичный» начинают работать сразу несколько детских учреждений: общеобразовательная школа, детский сад, два мини-садика.

1 сентября начались занятия в школе на 900 мест в северной части ЖК. Строительство и благоустройство завершены весной нынешнего года, тогда же решением городской администрации школа была присоединена к МБОУ «Гимназия №11» микрорайона Железнодорожный. 4-этажное здание школы общей площадью 17 тыс. кв. м. и пришкольная территория, включающая спортивные и игровые площадки, стадион и зоны для прогулок, расположились на участке площадью 1,9 га.

Реализация архитектурного проекта школы уже заслужила признание профессионального сообщества. Летом текущего года проект признан «Лучшей школой от застройщика» в федеральной премии новостроек «ТОП ЖК» в 2021 году.

В сентябре первые 75 воспитанников пойдут в мини-садик ЖК, открытый как филиал уже действующего детсада на 220 мест, расположенного рядом. В ближайшей перспективе открытие еще одного подобного дошкольного учреждения. Мини-садики передаются городу компанией «Главстрой-Регионы» в рамках программы «Палисадики», которая реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

В ЖК «Столичный» уже действуют два детских сада на 220 и 80 мест. В сентябре открывает свои двери ещё один - на 120 мест - в южной части ЖК. Яркое здание детского сада нетипичной для таких учреждений формы, окруженное игровыми и развивающими площадками, стало центральной частью композиции ЖК.

В проекте ЖК «Столичный» сейчас строятся еще три крупных образовательных объекта: две общеобразовательные школы на 1,1 тыс. мест и 550 мест, а также детский сад на 220 мест.

Каждое детское учреждение – это предмет особого внимания компании «Главстрой-Регионы». Она развивает такой подход к созданию социальных объектов, при котором архитектурное решение, богатое наполнение и организация образовательного процесса вместе работают на полноценное развитие личности с ранних лет.

Экспертная группа международной премии Urban Awards внесла проект ЖК «Столичный» в число объектов Московского региона с самыми интересными образовательными кластерами.