РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В сентябре жители городского округа Люберцы смогут принять участие в 10 дистанционных мастер-классах в рамках проекта министерства культуры Московской области «ДК Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Порядка 10 занятий будет организовано в учреждениях культуры округа в сентябре в онлайн-формате. Под руководством опытных наставников горожане разного возраста смогут заняться йогой для лица, рисованием, танцами, а также послушать лекции и посмотреть спектакли и т. д. Жителей приглашают присоединиться к творческим занятиям в рамках проекта регионального министерства культуры.

Так, 3, 10 и 17 сентября в 19:00 состоится онлайн-занятие по декоративно-прикладному искусству от руководителя арт-студии «Радуга» Ольги Щекиной из Красковского культурного центра. 4 и 18 сентября в 12:00 пройдет онлайн-занятие по изобразительному искусству от руководителя студии правополушарного рисования «Ты мастер» Елизаветы Мамонтовой также из данного центра.

5 сентября в 11:00 начнется мастер-класс по йоге для лица «Клеопатра» от специального гостя Светланы Смирновой в культурно-досуговом центре «Октябрьский». 14 сентября в 17:00 стартует мастер-класс по детскому танцу «Танцуйте вместе с нами» от специального гостя Дарьи Кирпиченковой в центре культуры и семейного досуга в Томилине.

26 сентября в 14:00 пройдет спектакль «Репка» от специальных гостей - театра кукол «Радуга». 28 сентября в 18:00 стартует лекция «Сталинское метро: роскошь и идеология» - от специального гостя - хранителя фондов Артема Яшина в Музейно-выставочном комплексе.

30 сентября в 16:00 состоится литературный квиз «Волшебный ларец сказок Александра Сергеевича Пушкина» от специального гостя - ведущего библиотекаря Центральной библиотеки им. С. Есенина Ирины Овчинниковой.