РИАМО - 2 сен. Общероссийский народный фронт (ОНФ) продолжает работу с обращениями, которые поступали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что каждое обращение обрабатывается. Многим россиянам помогают в решении их проблем.

«Над прямой линией работа продолжается в течение года, до следующей прямой линии», — сказал Песков.

Прямая линия с президентом состоялась 30 июня. Глава государства в свободном режиме отвечал на вопросы, интересующие граждан страны.

Ранее Песков сообщал, что президент России не ведет соцсети из-за нехватки времени.