РИАМО - 2 сен. В Подмосковье в течение 4 лет установят свыше 5 тысяч «ЭКОпунктов». За пластиковые бутылки и алюминиевые банки, которые будут туда сдавать, можно получить бонусы, а в перспективе – деньги. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Более 500 устройств установят в рамках совместного проекта правительства Московской области и компании «РТ-Инвест», которая входит в госкорпорацию «Ростех». «ЭКОпункты» появятся в том числе в школах. Старт программе дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов и ученики средней школы №29 в Химках, где установили 3 экопункта.

«Мы инвестируем порядка 200 млрд рублей в систему переработки отходов, которая включает раздельный сбор тары через «ЭКОпункты», сортировку, переработку полезных фракций в новые материалы и термическую утилизацию остатков с производством электроэнергии. Одна из главнейших задач - изменить психологию людей. Прежде всего, речь о подрастающих поколениях, школьниках, ведь за ними будущее», — сказал Чемезов.

50 «ЭКОпунктов» в сентябре появятся в школах Мытищ, Балашихи, Химок, Красногорска, Долгопрудного, Подольска, Королева и Домодедова. Устройства подключают к региональной системе мониторинга, чтобы оперативно вывозить сырье.

Компания «РТ-Инвест» также запустила акцию: те, кто больше всего сдаст тары в «ЭКОпункты», получат призы в конце года. Зарегистрироваться для участия в акции нужно на сайте eco-punkt.ru.

В Подмосковье также проводят экоуроки. В четверг в онлайн-режиме прошел самый большой экоурок для 3 тыс. школьников из 50 образовательных организаций региона.

«Когда-то мы не верили, что возможно закрыть мусорные полигоны. Сегодня благодаря поддержке президента (России Владимира Путина - ред.) в Подмосковье их нет - есть современные комплексы по переработке отходов. Следующий этап – максимально использовать вторичное сырье. Мы благодарны компании, которая начинает масштабную программу по установке «ЭКОпунктов», чтобы формировалась культура и разделение мусора было в каждой семье, в каждой школе. Дети задают темп взрослым», — рассказал школьникам на экоуроке Воробьев.

«ЭКОпункты» сейчас устанавливают в рамках первого этапа. Затем устройства появятся в МФЦ, парках, торговых центрах, во дворах.

«Любая банка, попавшая в «ЭКОпункт», минуя мусорное ведро, является полезным сырьем, из которого произведут новую продукцию», - отметил Шипелов.

Вторая жизнь отходов: как устроена переработка мусора в Подмосковье>>